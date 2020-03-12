قائد عام شرطة عجمان يطّلع على إجراءات العمل في مركز مصفوت

المصدر: عجمان - البيان

تفقّد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي، المدير العام للعمليات الشرطية، مركز شرطة مصفوت الشامل، ضمن البرنامج الزمني لنظام التفتيش السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وكـان في استقبالهم العقيد مروان محمد راشـد الغفـلـي، رئيس مركز شرطة المنامة الشامل، والنقيب عبد الرحمن بن حيي الكعبي، مدير فرع البحث الجنائي بمركز شرطة مصفوت، والنقيب خليفة علي خصيف الكعبي، مدير فرع المعلومات الأمنية، وعدد من الضباط بالمركــز.

وبدأ الجولة بتفقد الطابور العسكري للتأكد من مدى الاستعداد والجاهزية من حيث الانضباط، كما تفقد سيارات المركز، واطلع على آلية الفحص والصيانة، للوقوف على جاهزيتها ومدى ملاءمتها للاستخدام.

ثم تفقد فرعي التحقيق والبحث الجنائي والمعلومات الأمنية، إذ اطلع على كيفيـة استقبـال ومراجعـة البلاغـات وتحويـل القضايـا، كما تفقد فرع المرور والدوريات ومكتب خدمات فحص السائقين ووحدة خدمة المتعاملين، واطلع على القضايا المجتمعية التي يتابعها الفرع ونوعيتها وكيفية التعامل معها، وأشاد بمستوى الخدمة المتميزة المقدمة للمتعاملين.