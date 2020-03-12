رسائل نصية في مراحل الدعاوى الجزائية بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت النيابة العامة بدبي خدمة الرسائل النصية في مراحل الدعاوى الجزائية بدءاً من تسجيل البلاغ الجزائي برقم دعوى جزائية في النيابة العامة، وحتى التصرف أو الحكم في الدعوى الجزائية بحكم بات، وذلك حرصاً على سياسة إسعاد المتعاملين كإحدى الأهداف الاستراتيجية للحكومة، وتنفيذاً للسياسات الداخلية التي تنتهجها النيابة العامة بدبي لإسعاد متعامليها.

وتوفر الخدمة ميزة إخطار أطراف الدعوى الجزائية (المتهم، الشاكي) برسائل نصية على هواتفهم النقالة المسجلة في البلاغات الجزائية بما يتخذ في الدعوى الجزائية من إجراءات أو قرارات خلال التحقيق والتصرف والمحاكمة أمام المحاكم الجزائية المختصة بمحاكم دبي، ويكون أطراف الدعوى على علم ودراية بما يتخذ من إجراءات.

وقد شملت خدمة الرسائل النصية النيابة الجزائية (نيابة ديرة ونيابة بردبي) و(النيابات التخصصية نيابة الأسرة والأحداث ونيابة المخدرات ونيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة ونيابة الأموال العامة) ونيابتي (الاستئناف والتمييز) وإدارة القضايا بالنيابة العامة وفق مراحل الدعوى المختلفة.

كما بلغ عدد الرسائل النصية التي تم إرسالها إلى أطراف الدعوى الجزائية من نهاية فبراير من عام 2020 حتى الأسبوع الأول من شهر مارس من عام 2020 (11,866) رسالة نصية.