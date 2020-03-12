إغلاق الطوارئ بمستشفى الرحبة مؤقتاً

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إغلاق قسم الطوارئ بمستشفى الرحبة مؤقتاً.

وقالت «صحة» إن المستشفى يخضع لأعمال تطوير استراتيجية وصيانة لمرافقه، وإن أعمال التحديث الجارية ستؤثر على الوصول إلى خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، مشيرة إلى أن أعمال التطوير في المستشفى ستوفر أعلى مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأضافت: يُرجى من أصحاب الحالات الطبية الطارئة، مثل الشعور بألم شديد في الصدر أو فقدان الوعي أو الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى عناية فورية، التوجّه إلى أقرب منشأة صحية بديلة لتلقي الرعاية.