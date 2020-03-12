«دار البر» تدعم المصابين بالأمراض المزمنة

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت جمعية دار البر اتفاقية تعاون مع شركة «أكسيوس انترناشونال» للاستشارات الصحية، لدعم ومساعدة وعلاج المرضى ذوي الدخل المحدود المصابين ببعض الأمراض الخطرة والمزمنة.

وأوضح محمد المهيري، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، أن الاتفاقية تنص على تأسيس تعاون دائم بين الطرفين، وترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة.

من جانبه، قال أنس السفاريني، المدير التنفيذي لـ«أكسيوس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاتفاقية تقضي بتقديم «أكسيوس» استشارات طبية تخصصية لمصلحة جميع مشاريع برنامج دعم المرضى في جمعية دار البر.