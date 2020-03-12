«نسائية دبي» تكرّم أحمد عمارة لدوره بتعزيز الوعي بالطاقة الحيوية

المصدر: دبي - البيان

شدد الخبير العالمي في الصحة النفسية والطاقة الحيوية الدكتور أحمد عمارة على أهمية علم الطاقة الحيوية وارتباطه الوثيق بتعزيز السعادة والصحة النفسية ورفع كفاءة العلاجات في العالم العربي.

جاء ذلك خلال تكريمه من قبل معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، لمشاركته في فعاليات الملتقى الصحي الثامن للمرأة ومساهمته في رفع الوعي بمجال الصحة النفسية في الإمارة.

ونظمت فعاليات الملتقى تحت شعار «نبضات صحية» جمعية النهضة النسائية بدبي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وقال الدكتور عمارة: «أتقدم بجزيل الشكر لمعالي حميد محمد القطامي، ولكل القطاع الصحي في دبي لتكريم جهودي في مجالات الطاقة الحيوية وتوظيفها في الحلول الوقائية والعلاجية من أجل بناء مجتمعات سعيدة وصحية وإيجابية. سعيد لمشاركتي في هذا الملتقى الذي نجح في ترسيخ موقعه كمنبر لنشر الثقافة الصحية والعلاجية في الإمارة، حيث ضم عدداً من الأوراق العلمية الطبية لنخبة من الاستشاريين والأطباء».

وقدم الدكتور عمارة جلسة بعنوان «العلاج بالطاقة الحيوية والشفائية للأمراض المزمنة والمستعصية»، كشف خلالها عن أكثر العوامل النفسية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض الجسدية في الإنسان. وسلّط الضوء على الدور المحوري لعلم الطاقة الحيوية في تحقيق التعافي والشفاء الداخلي لما له من أثر إيجابي على مختلف جوانب حياة الفرد.

وأشار الدكتور عمارة إلى أهمية دمج علم النفس التقليدي مع علم الطاقة الحيوية كوسيلة لتعزيز نوعية الحياة، مؤكداً أن التغيير الإيجابي الحقيقي هو ثمرة الاستخدام الأمثل للطاقة الداخلية.