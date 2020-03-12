30 إصداراً لـ«الشؤون الإسلامية» في 2019

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت إدارة البحوث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من ثلاثين إصداراً في عام 2019، استهدفت من خلالها الأكاديميين والمتخصصين، بالإضافة إلى جمهــور القراء من الباحثين، والمثقفين، والمتطلعين إلى المعرفة.

وأكد الدكتور علي حسن المرزوقي، مدير إدارة البحوث، أن الإدارة حرصت في إصداراتها كافة على مراعاة الضوابط العلمية والأكاديمية المعتبرة، لتقديم إضافة جديدة لجمهور القراء من خلال ثلّة من الباحثين الجادين الذين يؤمنون بأهمية البحث العلمي ودوره في الارتقاء الحضاري للأمم.

وأشار الدكتور المرزوقي إلى أن من ضمن الإصدارات الجديدة التي قدمتها الدائرة، إصداراً يعدّ الأول من نوعه على مستوى العالم، وهو كتاب «تقدير مواقيت الصلاة والصيام لرواد محطة الفضاء الدولية».