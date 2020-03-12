موظفو «كهرباء دبي» يدعمون جهود العمل التطوعي

المصدر: دبي - البيان

ركزت هيئة كهرباء ومياه دبي، منذ تأسيسها، على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع، وتسعى الهيئة إلى أن تكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، من خلال عملها المتواصل على إعلاء قيمة التطوع والتلاحم المجتمعي بين المعنيين، وإطلاق ورعاية عدد من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة لدعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في الدولة.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بإقبال موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي الواسع، وحرصهم على المشاركة في المبادرات والبرامج التطوعية التي تنظمها الهيئة على مدار العام سواء داخل أو خارج الدولة، وأطلقت الهيئة 330 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و2019، وفاق عدد الساعات التطوعية لموظفي الهيئة خلال هذه الفترة 129636 ساعة، ما أسهم في وصول سعادة المجتمع إلى 93% في عام 2019.

وأسهم انخراط موظفي الهيئة من جميع القطاعات في الأعمال الإنسانية والتطوعية في ترسيخ دور الهيئة في المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وأضاف: «نسعى لترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية عبر التركيز على مفاهيم العطاء والعمل التطوعي كركيزة أساسية لتوطيد جسور التواصل الإنساني والتقارب الحضاري.

وتشكّل مبادرات الهيئة وبرامجها التطوعية والإنسانية الرائدة جزءاً لا يتجزأ من خطتها الاستراتيجية وجهودها لخدمة المجتمع في إطار رؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متوافق ومتعاضد يتبنى قيماً إنسانية مشتركة».

دبلوم

وفي إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز العمل التطوعي في دبي، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها، أطلقت الهيئة في عام 2019 «دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي»، بالتعاون مع جامعة أميتي في دبي، وحصل 80 موظفاً وموظفة على الدبلوم خلال الدفعة الأولى، إذ اجتاز كل متدرب 32 ساعة تدريبية بإجمالي 2560 ساعة.

وتسعى الهيئة من خلال الدبلوم إلى تعزيز قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا مدربين ضمن برنامج الهيئة لتدريب القيادات التطوعية، في إطار القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي الذي يهدف إلى وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين، إضافة إلى تنمية المسؤولية الاجتماعية وغرس ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع.

دعم المبادرات

ويعمل موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي على إنجاح مختلف المبادرات المجتمعية التي تقام في دبي، وذلك كان نتاج التشجيع المستمر من القيادة العليا للهيئة لترسيخ ثقافة الخير والعطاء وتعزيز الشعور بالتفاؤل والإيجابية بين مختلف فئات المجتمع.

وشارك 50 موظفاً من الهيئة في مبادرة تطوعية للشباب تعد الأولى من نوعها لتنظيف الألواح الشمسية أعلى أسطح المنازل في منطقة حتا بدبي، التي أطلقها مجلس دبي للشباب، وبرعاية ودعم هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك في إطار دعم مبادرة «يوم لدبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى ترسيخ روح التطوع بين أفراد المجتمع.

موقع إلكتروني

أطلقت «كهرباء دبي» برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي عبر صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني، لتسهل على موظفيها اختيار البرامج والمبادرات المجتمعية التي تناسب اهتمامات وقدرات المتطوعين من موظفيها، والأوقات المناسبة لهم.

ويتيح البرنامج الفرصة أمام موظفي الهيئة للمشاركة في البرامج المجتمعية والمشاريع الخيرية، عبر تخصيص جزء من وقتهم للعمل التطوعي أثناء ساعات الدوام الرسمي وخارجه.