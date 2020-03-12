الزيودي عضواً بمجلس القيادات العالمية الشابة 2020

المصدر: (دافوس- وام)

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة لعام 2020، لدوره البارز كمسؤول حكومي شاب، في جهود العمل من أجل البيئة والمناخ، على المستويين المحلي والعالمي ، ويضم المجلس، الذي أطلقه كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى في 2004، في عضويته، نخبة من القادة والمسؤولين الشباب البارزين، والأكثر تأثيراً في مجالات العمل الحكومي وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا والمجتمع، الذين سيعملون معاً على رسم ملامح مستقبل أفضل للعالم.

وسيسهم الزيودي، بحسب إعلان المنتدى، أمس، عبر موقعه الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به، بالتعاون مع أعضاء المجلس، في رسم وصياغة المبادرات والبرامج والحلول الفاعلة، لأهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وبالأخص، في العمل من أجل البيئة والمناخ.