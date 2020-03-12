«وصال» يعزز مهارات موظفي حكومة دبي من ذوي أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، برنامج «وصال» التدريبي للموظفين العاملين في دوائر حكومة دبي ممن لديهم أصحاب همم، برعاية برنامج «تآلف» التابع لمؤسسة الجليلة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم، ووضع خطط سنوية خاصة بهم، للمساهمة في توعيتهم بأنظمة الموارد البشرية، لضمان الجودة في تقديم الخدمات لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

وتواصل البرنامج على مدى يومين، وشارك فيه 52 شخصاً من ذوي أصحاب الهمم، حيث تم خلال اليوم الأول للبرنامج التعرف على أهم الاحتياجات والتحديات، التي قد يواجهها الأهل ممن لديهم أصحاب همم، وإمكانية الحد منها، فيما تركز النقاش في اليوم الثاني حول النتائج التي تم التوصل إليها خلال اليوم الأول بهدف الخروج بمبادرات عدة يتم تطبيقها خلال العام الجاري 2020 والأعوام المقبلة، لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعطي مزيداً من الخدمات المتميزة لذوي أصحاب الهمم العاملين في دوائر حكومة دبي.