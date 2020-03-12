فحص حراري لجميع المسافرين في «مطارات أبوظبي» وتعقيم كامل للطائرات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكد أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «مطارات أبوظبي»، أن مطار أبوظبي الدولي يتخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة وصحة كافة المسافرين من خلال عدة إجراءات تشمل فحص جميع المسافرين من وإلى الدولة، وتوفير البنية التحتية الملائمة والمناسبة للعمل في مثل هذه الظروف.

وأضاف الشامسي: «نقوم في مطار أبوظبي بفحص كافة المسافرين القادمين للدولة بالكاميرات الحرارية، بينما نقوم بالفحص المخبري لعدة وجهات بناءً على تقييم مخاطر من الجهات المختصة للوجهات التي ينتشر بها الفيروس بشكل كبير.

وأوضح الشامسي في تصريحات متلفزة لبرنامج علوم الدار، أن مطار أبوظبي الدولي يتبع أفضل الأساليب والممارسات لتعقيم جميع مباني المسافرين وجميع الطائرات على أرض المطار بما فيها الوطنية والأجنبية، إلى جانب تعقيم كافة مرافق المطار وأيضاً الأجهزة والمعدات والأدوات التي تستخدم في حركة وتنقل جميع المسافرين داخل المطار.

مبانٍ خاصة

وأكد أن مطارات أبوظبي مؤهلة بالبنية التحتية اللازمة والمناسبة للتعامل مع الأمراض السارية مثل فيروس كورونا، موضحاً أن هناك مباني خاصة في المطار لعزل المسافرين والتعامل معهم، وأيضاً إجراءات محددة بالنسبة لتقييم وفحص حالة جميع المسافرين حتى مغادرتهم للمطار.

وأوضح أن مطارات أبوظبي تتبع بشكل عام التعليمات الصادرة من الجهات المختصة مثل وزارة الصحة وهيئة الصحة بأبوظبي في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه في حال الاشتباه بحالة مصابة يتم أخذ الإجراءات اللازمة في أماكن مخصصة لعزل المسافرين.

وذكر أن مطار أبوظبي لديه كافة بيانات المسافرين القادمين إلى المطار، بما يساعد في تقييم حالة من وقت استقلاله الطائرة وحتى مغادرته لها.

وبدأ مطار أبوظبي الدولي منذ يناير الماضي تفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين لضمان سلامتهم، وذلك بالتزامن مع بدء فيروس كورونا.