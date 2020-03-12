«الخارجية» تطلع السفراء والقناصل على إجراءات مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت «وزارة الخارجية والتعاون الدولي»، أمس، إحاطة إلكترونية عبر الفيديو أطلعت خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على الاستعدادات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) التي تواجه العالم حالياً.

وتضمنت الإحاطة غير التقليدية - التي تم بثها إلكترونياً مباشرة من الديوان العام للوزارة في أبوظبي - جلستين، استضاف خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في الجلسة الأولى، الدكتورة فريدة الحوسني، مديرة قسم الأمراض المعدية المتحدث الرسمي في هيئة الصحة بأبوظبي، والدكتور سيف الظاهري، مدير السلامة والوقاية المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث والطوارئ.

فيما استضاف الشيخ مكتوم بن بطي بن سهيل آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، خلال الجلسة الثانية، الدكتورة فريدة الحوسني، مديرة قسم الأمراض المعدية المتحدث الرسمي بهيئة الصحة بأبوظبي، والدكتور سيف الظاهري، فضلاً عن الدكتور خالد إبراهيم المزروعي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وراشد عبد الله خلفان القصير، رئيس قسم شؤون القنصليات في مكتب الوزارة بدبي.

وتم خلال الجلستين إطلاع السفراء ورؤساء البعثات المعتمدة لدى الدولة على النموذج الإماراتي في التعامل مع هذا الطارئ، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمصداقية الراسخ في دولة الإمارات.

واستعرض المتحدثون في الجلستين خطة الاستجابة الداخلية ومنظومة التعاون بين الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الصحة والإجراءات الصحية والتوعوية وقطاع السفر والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بجميع نقاط الدخول إلى دولة الإمارات.

وجرى خلال الإحاطة الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والقناصل المعتمدون من خلال النظام الإلكتروني.