حملات على الصيدليات في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - عصام الدين عوض)

كثف قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين جولاته التفتيشية على الصيدليات والأسواق والمنشآت التجارية والمراكز التجارية، للتأكد من مدى التزامها بعدم رفع الأسعار فيما يتعلق بالكمامات والمعقمات، حيث تم التفتيش على 30 صيدلية بالإمارة، وتم تنبيه البائعين من رفع الأسعار دون الرجوع إلى قسم حماية المستهلك بالدائرة.

وأكد جمعة جاسم أحمد، رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة، أن أسعار الكمامات تختلف من حيث أنواعها، وتبدأ من درهمين حسب الجودة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على أصحاب الصيدليات بالاحتفاظ بالفواتير وعدم الشراء من الموزعين الذين يرفعون الأسعار.

وأضاف أنه تم إعلام البائعين بالصيدليات بأنه سوف تكون هناك مراجعة لفواتير الشراء ويجب عليهم الاحتفاظ بها ليتم مطابقتها بفواتير الشراء من الموزع.