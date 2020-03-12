إجراءات لوقاية مستخدمي وسائل النقلفي الشارقة وعجمان ورأس الخيمة

المصدر: الشارقة، عجمان، رأس الخيمة- البيان

شددت هيئات الطرق والمواصلات في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة من إجراءاتها الوقائية لتأمين سلامة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها، والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.

ففي الشارقة، وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة إضافية كونها إجراء احترازياً ووقائياً لتأمين سلامة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها.

وأوضح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن هذه الخطة تأتي استكمالاً لسلسلة الإجراءات الدورية والروتينية، التي تقوم بها الهيئة لتنظيف وتعقيم وسائل النقل الجماعي في الإمارة.

ولفت السويجي إلى أنه تعزيزاً للإجراءات اليومية، التي تقوم بها الهيئة لتنظيف حافلات المواصلات العامة والنقل بين المدن ومركبات الأجرة تم تكثيف جهود الفرق المعنية بالتنظيف وتزويدهم بمواد ذات كفاءة عالية وقدرة على مكافحة الفيروسات والجراثيم والملوثات المختلفة.

ونوه بأن عمليات التعقيم تتم على مدار اليوم قبل انطلاق رحلات حافلات النقل بين المدن فجراً من محطة الجبيل إلى كل أنحاء الدولة وفور عودتها إلى المحطة وعقب كل رحلة تتم عملية التعقيم والتطهير مرة أخرى عن طريق فرق مؤهلة وذات خبرة عالية، كما يتم تعقيم محطات التوقف وانتظار الحافلات المكيفة الموزعة في أنحاء المدينة، وذلك لتقليل فرص انتقال العدوى بين الجمهور.

وأكد السويجي أنه حرصاً من الهيئة على سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها يتم يومياً تعقيم كل مباني ومقرات الهيئة ومكاتب موظفيها وصالات خدمة العملاء مع اتخاذ كل التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المشتريات في الهيئة يوسف الحمادي، أنه يتم تعقيم 116 حافلة للنقل بين المدن تقوم بنقل 20 ألف راكب يومياً من خلال 22 خطا، وتعقيم 140 حافلة للمواصلات العامة تنقل 17 ألفاً و500 راكب يومياً، بمنتجات ومطهرات محلية الصنع ذات جودة عالية موصى بها من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مخصصة لتعقيم وسائل المواصلات، المدارس والمستشفيات، الفنادق، المطاعم، ولا تحتوي على أي مركبات عضوية متطايرة أو ضارة، كما أنها لا تتطلب الشطف نظراً لجودتها وقدرتها الفائقة على قتل البكتريا والميكروبات والفطريات والخمائر التي تسبب الأمراض، وتقوم بتعقيم المكان في غضون 4 أو 5 دقائق.

عجمان

إلى ذلك، شرعت هيئة النقل في عجمان مطلع الأسبوع الحالي، بتنفيذ مبادرة تعقيم مركبات الأجرة وحافلات النقل العام يومياً، وذلك للمساهمة في تعزيز برامج الوقاية من نقل الأمراض المختلفة وتعزيز الصحة العامة، كما تم إجراء فحوصات طبية شاملة لجميع قائدي المركبات، وتقرر إجراء فحوصات أسبوعياً على السائقين للتأكد من سلامتهم الصحية، ومن أجل حماية مستخدمي وسائل النقل العام، إضافة إلى تنظيم برامج تثقيف صحي لسائقي مركبات الأجرة والحافلات، بهدف تعزيز الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

حملة وقاية

وفي رأس الخيمة، تنفذ هيئة رأس الخيمة للمواصلات برنامج التعقيم الإضافي اليومي لأسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل الجماعي في الإمارة، حيث يتم التعقيم بعد كل رحلة للحافلات والتعقيم اليومي لمركبات الأجرة، وذلك من خلال أفضل المواد والأجهزة المعتمدة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وحرصاً على سلامة وصحة المجتمع والمتعاملين.

وأوضح محمد هاشم إسماعيل مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل، أن عمليات التعقيم المستمرة تأتي ضمن حرص الهيئة على سلامة المجتمع والمتعاملين، كما تقوم الهيئة بتعقيم كافة مرافقها، وتتخذ كل التدابير الوقائية المناسبة