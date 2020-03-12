ولي عهد عجمان يحضر مأدبة عشاء أقامها يوسف النعيمي

المصدر: عجمان - وام

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مأدبة العشاء، التي أقامها، أول من أمس، يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة تكريماً وتقديراً لسموه والشيوخ، وذلك بمنزله في منطقة مشيرف بعجمان.

وحضر مأدبة العشاء إلى جانب سموه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم.

كما حضر المأدبة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وعدد من الشيوخ وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ووجهاء وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين.