«خيرية الفجيرة» تخصص 49 مليوناً لحملة رمضان

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملة مشاريع شهر رمضان المبارك تحت شعار «إن الله يحب المحسنين» بكلفة 49 مليوناً و350 ألف درهم بزيادة %16 مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في فندق كونكورد بالفجيرة بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية ومحمد علي الملا نائب رئيس مجلس الإدارة ويوسف راشد المرشودي مدير عام الجمعية وفايز اليماحي مساعد مدير الجمعية وممثلي الجهات الراعية للحملة ومديري الدوائر والمؤسسات في الفجيرة.

وتوجه الرقباني بالشكر والتقدير إلى أصحاب الخير على دعمهم ومساندتهم للبرامج والمشاريع الخيرية التي تقدمها الجمعية إلى جانب الرعاة الرسميين لمشاريع حملة شهر رمضان المبارك لهذا العام 2020.

استعداد

وقال معالي الرقباني: إن جمعية الفجيرة الخيرية استكملت استعدادها هذا العام لاستقبال شهر رمضان بمجموعة كبيرة من البرامج والمشاريع الخيرية التي يتم تنفيذها هذا العام 2020، تحت شعار «إن الله يحب المحسنين» بهدف إسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة من مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن الجمعية أنفقت في شهر رمضان الماضي 42 مليون درهم، استفاد منها 371 ألفاً و 648 فرداً، وزعت على مشاريع زكاة المال وإفطار الصائم والمير الرمضاني وغيرها من المشاريع الخيرية.

وتوقع عدد المستفيدين من مشاريع شهر رمضان هذا العام أن يصل إلى 431 ألفاً و111 فرداً بموازنة تقدر بنحو 49 مليوناً و350 ألف درهم وتستهدف زيادة بنسبة %16 مقارنة بالعام الماضي 2019.

إجراءات

وأكد الرقباني أن جمعية الفجيرة الخيرية ملتزمة بكافة الإجراءات التي وجهت بها الحكومة الرشيدة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا بالتقليل بقدر الإمكان من التجمعات، لذلك تم وضع خطط بديلة لاستيعاب آلاف المستفيدين، منها توزيع المير الرمضاني من خلال بطاقات شرائية يتم تسليمها للمستحقين في منازلهم، وتسليم المساعدات المالية للأسر المستحقة عن طريق البنك، كما يمكن لطالبي المساعدة تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

وأوضح أن الجمعية تنفذ هذا العام مشروع إفطار الصائم في 54 موقعاً في الفجيرة ودبا، ويبلغ عدد الصائمين المتوقع استفادتهم من المشروع يومياً 12 ألفاً بإجمالي 360 ألف صائم وهذا العدد قابل للزيادة خلال الشهر الكريم.