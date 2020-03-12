حاكم أم القيوين وولي عهده يعزيان بوفاة أحمد مسفر

المصدر: أم القيوين - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء بوفاة المغفور له أحمد خلفان مسفر.

وأعرب سموه - خلال زيارته، أمس، خيمة العزاء بمنطقة الميدان في أم القيوين- عن خالص تعازيه ومواساته إلى أنجال الفقيد وأسرته، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، واجب العزاء بوفاة المغفور له أحمد خلفان مسفر، وذلك خلال زيارة سموه أمس خيمة العزاء، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته إلى أنجال الفقيد وأقربائه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

كما قدم واجب العزاء الشيخ حميد بن أحمد المعلا، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.