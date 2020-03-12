«طرق دبي» تنال جائزة عالمية عن «نول بلاس»

المصدر: (دبي - البيان)

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة عالمية عن برنامج نقاط الولاء (نول بلاس) لفئة المدينة الذكية، وهي جائزة عالمية مرموقة تمنحها شركة ترانسورت تيكيتنغ جلوبال، ومقرها المملكة المتحدة.

وقد أُعلِنَ عن هذا الإنجاز في المؤتمر السنوي، الذي نظمته الشركة المذكورة في العاصمة البريطانية لندن أخيراً، وحضره جمع كبير يمثلون مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، إضافة إلى خبراء ومهتمين ومتحدثين بارزين من مختلف دول العالم.

وقد تسلّمَ الجائزة نيابة عن الهيئة، محمد الخياط، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، وأعرب الخياط عن سروره بالجائزة، لكونها تعكس جهود الهيئة في الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التحوّل الرقمي وتطبيقات المدينة الذكية وفق أرقى المعايير العالمية، إضافة إلى إسعاد الناس من جميع شرائح المجتمع.

وقال الخياط: «تحرص الهيئة دائماً على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، ومنها مجال أنظمة التحصيل الآلي التي شهدت تطوراً واضحاً منذ إطلاق بطاقة نول وسيلة متقدمة لتسديد رسوم وسائل النقل الجماعي والمواقف العامة في دبي، ليستمر هذا التطوّر من خلال استخدام البطاقة في تسديد قيمة المشتريات في عدد كبير من منافذ التجزئة في الدولة، إضافة إلى استخدامها في تسديد رسوم دخول الحدائق العامة في دبي من خلال البوابات الذكية لهذه الحدائق».