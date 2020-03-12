«مواصلات رأس الخيمة» مستعدة للعمل عن بعد

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

أكدت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أمس، جاهزيتها التامة للتطبيق الكامل لمنظومة العمل عن بعد، باستخدام مجموعة من الأنظمة التقنية الحديثة، متمثلة بنظام مايكروسوفت تيم والذي يتم من خلاله توفير أدوات التواصل المباشر المرئي والصوتي بما فيها عقد الاجتماعات عبر الإنترنت من خلال الوصول والتواصل الآمن والمتكامل، انطلاقاً من التوجهات الحكومية وبهدف زيادة إنتاجية الموظفين، وزيادة السعادة والولاء الوظيفي وتخفيضاً للتكاليف التشغيلية.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن النظام يسهم في تحقيق التكامل مع أنظمة الهيئة التقنية والذي يتيح للموظفين الدخول واستخدام التطبيقات الإدارية المعمول بها في الهيئة. وأوضح أن الهيئة أطلقت، أمس، برنامج التعقيم الإضافي اليومي لأسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل الجماعي في الإمارة.