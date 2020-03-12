«خيرية الشارقة» تفرّج كربة 22 محتاجاً

المصدر: (الشارقة - وام)

قال عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، إن 22 حالة من الفقراء والغارمين، استفادوا من مساعدات مشروع تفريج كربة، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بقيمة مالية بلغت 850 ألف درهم.

وأكد أن المساعدات جاءت في إطار دفع البلاء، ومساندة المتعسرين من ذوي الدخل المحدود، حتى يتمكنوا من إعادة تنظيم حياتهم، وينعموا بالحياة الكريمة والاستقرار الأسري والنفسي. وأشار أنه يتم تنفيذ المشروع، وفق آلية تعاون مع عدد من الجهات المختصة، مؤكداً أن الهدف من تنفيذ مبادرات تفريج كربة، والحرص عليها طيلة العام، هو الوصول إلى مجتمع مستقر، ينعم بالرخاء، من خلال تفعيل مبادئ التكافل.