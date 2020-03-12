قاعة تدر يب ذكي لموظفي عمليات شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

افتتح اللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، قاعة التدريب الذكي في الإدارة للعمليات، بهدف تسهيل وتشجيع الموظفين من كافة التخصصات على الالتحاق بالدورات التخصصية والمتنوعة التي يقدمها مركز التدريب الذكي التابع للإدارة العامة للتدريب، ما يسهم في دعم عملية تأهيل الكادر الوظيفي باستخدام الأنظمة الذكية.

وخلال الافتتاح استمع اللواء مهندس كامل السويدي، لشرح قدمه المقدم سعود عتيق الكاش، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للعمليات، حول قاعة التدريب الذكي التي زودت بأجهزة ذكية تتيح للموظفين من الإدارة العامة للعمليات أو الإدارات العامة الأخرى باستخدامها في الدخول للدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الذكي، مما يساهم ذلك في تقليل الجهد والوقت للموظف، وتزويده بالمعارف والعلوم التي تنمي من قدراته ومهاراته العملية.