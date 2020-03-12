طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس فى الدولة خلال الأيام القادمة على النحو التالي:

الخميس: ضباب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئيا - ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئياً، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً على المناطق الغربية والجزر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد: مغبر وغائم جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة غرباً - احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً وعلى البحر وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج قد يضطرب صباحاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الاثنين: صحو إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية، الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.