حظر تقديم «الشيشة» في المنشآت السياحية والفندقية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

طلبت دائرة الثقافة والسياحية بأبوظبي من جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة بالامتناع عن تقديم الشيشة في جميع المرافق تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد – 19».

وأضافت الدائرة، في تعميم صدر منذ قليل موجه لمدراء المنشآت السياحية والفندقية حصلت «البيان» على نسخة منه، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بشكل فوري وعاجل.

وأكدت الدائرة بان المنشآت السياحية وجميع مرافقها سيتم تفتيشها من قبل الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الامتناع عن تقديم الشيشة بشكل كامل وسيتم التحقق في ذلك.

ونوهت الدائرة أن أي منشأة سياحية أو فندقية لا تمتثل لتك التوجيهات ستخضع لإجراءات قانونية وفق التشريعات النافذة.