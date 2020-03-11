توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س أحياناً .

والموج في الخليج العربيسيكون خفيفاً إلى متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:04 المد الثاني عند الساعة 38:03

ويكون الجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:17

وارتفاع الموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:55 والمد الثاني عند 23:52

وسيكون الجزر الأول عند الساعة 17:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:19.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 15 85 15

دبي 29 17 80 20

الشارقة 28 12 85 20

عجمان 28 16 90 25

أم القيوين 28 12 90 30

رأس الخيمة 27 14 85 30

الفجيرة 26 18 65 25

العين 31 14 55 20

ليوا 31 11 90 15

الرويس 28 13 90 35

السلع 27 14 85 40

دلما 26 15 90 30

طنب الكبرى 26 16 85 40

طنب الصغرى 26 16 85 40

أبو موسى 26 16 85 40