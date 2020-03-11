سفارة الدولة تسهل عودة المواطنين الإماراتيين بالتنسيق مع السعودية

المصدر: وام

أعلنت سفارة الدولة لدى المملكة العربية السعودية عن التسهيلات كافة المقدمة لنقل مواطني الدولة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأكدت السفارة أن التنسيق جاري وبشكل مستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتسهيل عودة الراغبين إلى دولة الإمارات وتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في المملكة ويرغب بالعودة إلى أرض الوطن .

وأوضحت أنها قامت بالتنسيق مع الناقلات الوطنية في الدولة "طيران الإمارات وطيران الاتحاد " وفي المملكة "طيران الخطوط السعودية " لتسيير رحلاتها الجوية لمدة الـ 72 ساعة القادمة ووفقاً للجدول الزمني المعلن، مشيدة بالتعاون الكبير الذي أبداه مسؤولي الناقلات الوطنية بهذا الصدد.

وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما أبدته من تعاون كبير لتسهيل تلك الإجراءات في ظل التدابير الاحترازية التي تقوم بها المملكة لمنع انتشار وتفشي فيروس كورنا الجديد " كوفيد - 19 ".