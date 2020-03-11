مواصلات رأس الخيمة تنفذ حملة تعقيم للحافلات

المصدر: البيان - رأس الخيمة

ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة رأس الخيمة للمواصلات وحرصاً على سلامة وصحة المجتمع والمتعاملين، تضمن هيئة رأس الخيمة للمواصلات برنامج التعقيم الإضافي اليومي لأسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل الجماعي في الإمارة حيث يتم التعقيم بعد كل رحلة للحافلات والتعقيم اليومي لمركبات الاجرة وذلك من خلال أفضل المواد والاجهزة المعتمدة.

وأوضح محمد هاشم إسماعيل مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل، أن عمليات التعقيم المستمرة تأتي ضمن حرص الهيئة على سلامة المجتمع والمتعاملين كما تقوم الهيئة بتعقيم كافة مرافقها وتتخذ كل التدابير الوقائية المناسبة.