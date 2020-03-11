في مقاهي الإمارات.. أكواب ورقية حفاظاً على الصحة العامة

المصدر: دبي - حصة بن غويفه

في مبادرة للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض قام عدد من مقاهي القهوة المختصة في الإمارات بتعليق استخدام أكواب السيراميك والأكواب الزجاجية التي تقدم فيها القهوة داخل المقاهي مؤقتاً، واقتصار تقديمها على الأكواب الورقية للمشروبات الساخنة وأكواب البلاستيك للمشروبات الباردة.

وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية قام صاحب حساب " Hamad Coffee " على "انستغرام" المتخصص في تقييم مقاهي القهوة المختصة بالتواصل مع أصحاب المقاهي واقتراح استخدام الأكواب الورقية ذات الاستخدام الواحد لجميع الطلبات مؤقتاً.

وعن المبادرة قال عمر القايدي، صاحب مقهى "دارك لاب كافيه" للبيان إن التطبيق بدأ منذ يومين ولاقت المبادرة استحسان وتشجيع رواد المقهى في فرعيه بإمارة الفجيرة ومدينة كلباء.

كما بدأت مقاهي أخرى في تطبيق المبادرة منذ بداية الأسبوع الحالي. ويقول بدر الظهوري، صاحب مقهى "آ ي بايلوت كافيه" في منطقة دبا: "قابل رواد المقهى القرار بالتفهم والتشجيع".

ومن جهته قال عبدالله العوضي صاحب مقهى "نود" في أبوظبي إن القرار جاء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

البيان زارت مقهى “typica” هذا الصباح لتنقل لكم تطبيق مقاهي القهوة المختصة للمبادرة التي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.

وفي الوقت الذي ستقوم فيه المقاهي باستخدام عدد أكبر من الأكواب ذات الاستخدام الواحد حرص مقهى “تيبيكا" في دبي على استخدام أعواد شرب صديقة للبيئة وقابلة للتحلل للحد من كمية البلاستيك المستهلكة.