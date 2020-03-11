أهم 4 أسئلة وأجوبة حول كشوفات وإيصالات دفع الرواتب في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تعد كشوف الرواتب من أهم العمليات التي تحتاج الشركات إلى إنجازها وإعطائها الأولوية بصورة شهرية، في منطقة الشرق الأوسط عموماً، وفي دولة الإمارات خصوصاً. وفي غالب الأحيان، يتم تحديث التشريعات والقوانين التي تحدد نطاقات كشوف الرواتب في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعديلها بسرعة، خلال مهلة زمنية قصيرة للغاية، وقد يكون العجز عن الامتثال للتشريعات الجديدة مكلفاً للشركات على المدى الطويل.

وعادةً ما تُظهر كشوف الرواتب التزام أصحاب العمل بدفع الضرائب. وفي دولة الإمارات، يخضع أصحاب الأعمال لتشريعات قانون العمل، وبالتالي فإنهم غير ملزمين بدفع ضريبة الدخل على الشركات. فيما يلي يقدم لنا منصور سروار، المدير الإقليمي للخدمات الفنية في "سايج" الشرق الأوسط أهم المعلومات التي يجب معرفتها حول كشوف وإيصالات دفع الرواتب في دولة الإمارات.

1. ما هي حسابات كشف الرواتب؟

حسابات كشف الرواتب هي إجراءات المحاسبة الخاصة بصرف الرواتب والنفقات والمكافآت وأي مدفوعات إضافية. وتُعدّ حسابات كشف الرواتب جيدة عند وجود سجل واضح يُظهر البيانات التي يحتاجها المراجعون الحكوميون عند الطلب. ومن ناحية أخرى، تتضمن حسابات كشوف الرواتب أيضاً، تسجيل جميع المدفوعات في دفتر الحسابات العام لضمان موازنة السجلات.

وفي غالب الأحيان، يتم إعداد حسابات كشوف الرواتب بصورة شهرية، وقد يتكرر إعدادها أيضاً خلال فترات أطول أو أقصر، وتشتمل إجراءات إعداد هذه الحسابات على:

• تسجيل جميع بيانات الأجور الإجمالية والرواتب والمكافآت

• خصم الضرائب والمستحقات المدفوعة للجهات المختصة

• احتساب أي إعفاءات من الدفع خاصة بالموظفين

2. ما هو نظام حماية الأجور في دولة الإمارات؟

نظام حماية الأجور (WPS) هو نظام بيانات إلكتروني، وأحد أشكال إدارة كشوف الرواتب الدورية التي تتيح لأصحاب العمل دفع رواتب موظفيهم ومستحقاتهم عبر وسائل مختلفة مثل البنوك ومكاتب الصرافة.

ويطبق البنك المركزي لدولة الإمارات نظام حماية الأجور كصيغة تنظيمية لحماية وضمان المستحقات والرواتب الشهرية للموظفين. ويتيح هذا النظام أمام وزارة العمل فرصة لإنشاء قاعدة بيانات قادرة على متابعة عمليات الدفع السليمة للرواتب والأجور في مواعيدها المناسبة.

ويعود نظام حماية الأجور بالفائدة على كلّ من الموظفين وأصحاب العمل؛ حيث يضمن الموظفون تلقي أجورهم، وتتعزز ثقتهم بأصحاب العمل، والذين يضمنون بدورهم تنظيم عمليات دفع الرواتب بصورة جيدة، وتجنب أي نزاعات قد تنشأ مع الموظفين عند التأخر في دفع مستحقاتهم.

3. ما هي صيغة إيصال دفع الراتب النموذجية؟

على الرغم من إمكانية إعداد إيصالات دفع الرواتب بأشكال متعددة، وباستخدام نماذج دفع مختلفة، إلا أنها جميعاً يجب أن تشتمل على بعض الأساسيات التي ينبغي تضمينها، وهي:

• الراتب الإجمالي: هو الراتب الأولي للموظف قبل خصم أي ضريبة أو دفعات مستحقة (وفي دولة الإمارات، قد يكون الراتب الإجمالي هو المبلغ النهائي المدفوع للموظف).

• الراتب الصافي: إذا توجب على الموظف دفع ضريبة ما، يشير الراتب الصافي إلى المبلغ الذي يتلقاه الموظف بعد خصم الضريبة.

• رقم كشف الراتب: يُخصص لكل موظف رقم كشف خاص بالراتب، وغالباً ما يتم إنشاؤه عبر تطبيق كشوف الرواتب المستخدم في الشركة.

• الرمز الضريبي: إذا توجب على الموظف دفع ضرائب لأي سبب كان، يتم تحديد رمز ضريبي خاص به، ويتم إظهار الدفعة الضريبية المستحقة عند استلام الراتب.

• الإجازات المرضية المدفوعة وغيرها: يمكن أن يتم تصنيف الإجازات المرضية، وإجازات الأمومة أو الأبوة، وغيرها، بصورة مستقلة على ايصال دفع الراتب الخاص بالموظف.

• اشتراكات المعاشات التقاعدية: في دولة الإمارات، ينبغي على أصحاب العمل اقتطاع 5% في من راتب الموظفين المواطنين كمساهمات في صندوق التقاعد (لا ينطبق ذلك على العمال الأجانب).

• مزايا أخرى: قد يتم تضمين المكافآت، أو ساعات العمل الإضافية، أو غيرها من المزايا التي تقدمها الشركة (مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي) ضمن ايصال دفع الراتب الخاص بالموظف.

4. كيف يساعدك تطبيق كشف الرواتب في إنجاز مهامك؟

تختلف إجراءات إصدار كشوف الرواتب في الشركات وفق عوامل محددة مثل: أحجامها، وتنوعها، والمهام التي تؤديها، سواء تم إعدادها عبر موظفين مؤقتين غير رسميين، أم على يد موظفين بدوام كامل.

وعلى الرغم من قدرة الشركات الصغيرة والناشئة على إنجاز كشوف الرواتب باستخدام جداول البيانات، وإعداد ايصالات دفع رواتب الموظفين يدوياً، إلا أن ذلك يستهلك كثيراً من الوقت. ومع توسع الأعمال التجارية ونموها، يصبح استخدام نظام أوتوماتيكي يغني عن العمل اليدوي الشاق، إجراء أكثر فعالية إلى حدّ كبير. ومن الفوائد الرئيسية لاستخدام تطبيق إيصالات دفع الرواتب، ما يلي:

• المزامنة: يمكن ربط معظم تطبيقات كشوف الرواتب بجداول أداء الموظفين؛ حيث تتيح إمكانية احتساب تعويضات الإجازات السنوية والمرضية للموظفين، بسهولة وسرعة.

• التحديثات: في حال إدخال قوانين جديدة تُغير اللوائح الضريبية، يساعد نظام كشوف الرواتب الشركات على البقاء جاهزة لأي تغيير، ويتيح لها القدرة على الامتثال الفوري الكامل لتعديلات القوانين.

• الأتمتة: يتم إنشاء ايصالات دفع الرواتب بصورة تلقائية مؤتمتة، باستخدام تطبيقات كشوف الرواتب، بما يوفر على الشركات كثيراً من الوقت، ويقلل من مخاطر حدوث الأخطاء.

• الأمان: يضمن تمكين تطبيقات كشوف الرواتب المساعدة في حماية وتسجيل بيانات الموظفين السرية بأمان، وبدون التعرض لخطر إساءة استخدام البيانات أو فقدانها.

• الحسابات: بدلاً من القيام بحسابات أجور العمل الإضافي أو المكافآت السنوية للموظفين، يقوم تطبيق كشوف الرواتب بأداء ذلك بصورة تلقائية، وبدون أي احتمالية لحدوث الأخطاء.