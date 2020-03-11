«تطوير البنية التحتية» تبحث التعاون مع موزمبيق

المصدر: دبي - البيان

بحث معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أمس، وتياغو ريسيبوكشتيفو سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة، يرافقه رضوان إسماعيل أدمو مستشار الوزير، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وموزمبيق.

وأكد معالي النعيمي - خلال لقاء في مقر الوزارة بدبي - عمق العلاقات والصداقات التاريخية بين الإمارات وموزمبيق، مشيراً إلى حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها المشتركة مع دول العالم الصديقة والشقيقة.

وأشاد السفير بتطور الإمارات على مختلف المستويات في ظل قيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.