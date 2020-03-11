بلدية أبوظبي تطوّر مناطق الألعاب الرياضية لحدائق الأحياء السكنية بالخالدية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مركز المدينة التابعة لبلدية مدينة أبوظبي أعمال تأهيل وتطوير مناطق الألعاب والتمارين الرياضية في حدائق الأحياء السكنية رقم (6) بالحوض غرب 11 أبوظبي- في منطقة الخالدية بالقرب من أكاديمية الشيخ زايد للبنين، بتكلفة مالية بلغت 513,810 دراهم، بهدف توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع، ورفع كفاءة المرافق الخدمية وتحقيق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين.

وتضمنت أعمال التأهيل صيانة جميع معدات الألعاب القائمة، وصيانة وتأهيل المظلات وأنظمة الإنارة ومقاعد الجلوس، وكذلك صب أرضيات مطاطية مع تصاميم تفاعلية وتعليمية، لتخدم الحدائق ومناطق الألعاب الجوانب الترفيهية والتعليمية والرياضية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع، معززة مكانتها كنقطة التقاء مفضلة للأسر والعائلات.

خطة

ويأتي افتتاح المواقع بعد تأهيلها استكمالاً لخطة بلدية مركز المدينة الشاملة في إعادة تأهيل الحدائق ومناطق الألعاب داخل جزيرة أبوظبي، حيث بلغ عدد مناطق الألعاب التي تم تأهيلها 44 موقعاً، منها 13 موقعاً بالحدائق العامة، و31 موقعاً في حدائق الأحياء السكنية داخل جزيرة أبوظبي، بالإضافة إلى إنشاء 6 مناطق جديدة هي: منطقتان للألعاب ومنطقة تمارين رياضية جديدة في حديقة النرجيل، وملعب كرة طائرة في حديقة العائلة على كورنيش أبوظبي، وحديقة سكنية في منطقة البطين، وملعب متعدد الأغراض في حديقة الدلافين.

كما تعتزم البلدية إعادة تأهيل 14 منطقة ألعاب أخرى في الأحياء السكنية من المتوقع إنجازها وافتتاحها خلال الربع الثاني من العام الجاري.