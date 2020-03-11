«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال جلسته جملة من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكل القاطنين في إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة عرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، وإنجاز النتائج للربع الرابع لعام 2019، موضحاً أهمية تقرير أداء الموازنة العامة الذي يسهم في متابعة أدائها ومخرجاتها لدى الجهات الحكومية وطرح التوصيات التطويرية.

وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة وجداول المقارنة بين الإيرادات والصادرات للربع الرابع لعام 2019 للدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في الإمارة، كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، وفي نهاية العرض قدم المجلس شكره لدائرة المالية المركزية، مثنياً على جهودها في متابعة أداء النظام المالي وتطويره.

مقترحات

واعتمد المجلس جملة من المقترحات التطويرية المقدمة من مطار الشارقة الدولي والتي تدعم عمليات التشغيل وفق أفضل المواصفات والتقنيات، وأشار علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إلى عمل المطار وفق خطط واستراتيجيات تطور من مستوى الخدمات اللوجستية والتشغيلية، بالإضافة إلى التعاقد مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات الطيران والتشغيل والشحن.

كما اعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من القيادة العامة لشرطة الشارقة حول مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على عدد من القوانين الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.