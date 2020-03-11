«دار البر» تطلق مبادرة «التبرع عن بعد»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت جمعية دار البر مبادرة «التبرع عن بعد»، ترجمة لسياسة الدولة وجهودها في حماية الصحة والسلامة العامة، مؤكدة جاهزيتها لاستلام التبرعات عن بعد، دون الحاجة لزيارة المتبرعين والمتعاملين لمراكزها ومكاتبها في الإمارات، وإمكانية مساهمتهم في مساعدة المحتاجين ومشاريع الخير والإحسان من أماكنهم.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لـ«دار البر»، إتاحة وتسخير قنوات خاصة للتبرع وعمل الخير ومساعدة المحتاجين، في الإمارات والعالم، «عن بعد»، حيث يمكن للمتعاملين استخدامها، دون الحاجة لزيارة مكاتب الجمعية ومراكزها في دبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

وأوضح أن قنوات وطرق (التبرع عن بعد) تشمل الموقع الإلكتروني للجمعية، التطبيق الذكي للجمعية، التحويل البنكي، التواصل مع خدمة العملاء عبر الهاتف، أو التواصل عبر «الواتس أب»، وإرسال العقود الخاصة بالمشاريع، التي تحتاج إلى «عقد» عبر «الإيميل» أو «الواتس أب».