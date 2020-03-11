«الصحة» تنظم ورشة عمل عن خلل عمليات الاستقلاب لدى الأطفال

المصدر: الشارقة ـ البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بإدارة الخدمات الطبية المساندة مؤخراً ورشة عمل عن خلل عمليات الأيض (الاستقلاب أو التمثيل الغذائي) لدى الأطفال، وذلك في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، بهدف إطلاع أخصائيات التغذية والأطباء المتخصصين في مجال طب الأطفال من عدة مستشفيات تابعة للوزارة والذي بلغ عددهم 21 مشاركاً، على مستجدات الأمراض المتعلقة بخلل عمليات الأيض، وطرق الوقاية منها وعلاجها. ويعادل معدل الإصابة بهذا المرض حالة واحدة من كل 185000 شخص عالمياً وعندما يكون الزواج من الأقارب تزداد هذه الحالات.

قدمت الورشة الدكتورة الزائرة باربرا مارياج الرائدة في مجال التغذية الأنبوبية للأطفال المصابين بخلل عمليات الأيض وسيتم إعادة عقد الورشة في وقت لاحق من هذا العام.

تطوير

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات إلى حرص الوزارة على إقامة ورش توعوية وبرامج تدريبية بهدف تعزيز وتطوير المعرفة الطبية والعلمية لدى الممارسين في مجال التغذية بطريقة فعالة، ورفع كفاءة وجودة أدائهم وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال في المستشفيات، في إطار التوجه الاستراتيجي المرتبط بتحسين نظم التغذية، وخاصة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال وذلك لاختصاصه بالأمراض المتعلقة بمرحلة الطفولة ومن ضمنها خلل عمليات الأيض. منوهاً إلى مدى أهمية تطبيق رؤية الوزارة بهدف توفير صحة مستدامة لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة.

وأكد السركال حرص الوزارة على استقطاب أبرز الخبرات الصحية في العالم، ومتابعة المستجدات والتطورات وأفضل الممارسات الصحية العالمية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية، لإثراء المعارف لدى الكوادر الطبية العاملة في جميع المجالات، وضمان صحة الأجيال من الأطفال واليافعين، حيث يؤدي طب الأطفال دوراً محورياً في تشخيص واكتشاف الأمراض الوراثية. مشيداً بدور وزارة الصحة في استقدام أهم الكفاءات العالمية في التخصصات الطبية المعقدة والنادرة.