«صحة دبي» تبحث تبادل الخبرات مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الصحية التابعة للهيئة والمؤسسات الصحية السعودية، موضحاً أن هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، فضلاً عن الخبرات والتجارب الناجحة التي يمكن تبادلها.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه وفداً سعودياً برئاسة الدكتور حسين بن سعد الحسين الرئيس التنفيذي للاعتماد الأكاديمي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حيث بحث الجانبان سبل وأوجه التعاون بين «صحة دبي» و«الهيئة السعودية» في ما يخص أعمال التدريب والتعليم الطبي والاعتمادات الأكاديمية.

وقال معالي القطامي: إن المؤسسة الصحية السعودية لها تجاربها الصحية الناجحة ولها سياستها الخاصة في التطوير وكذلك الأمر في هيئة الصحة بدبي التي تعمل بخطى متسارعة للوصول إلى نموذج صحي مبتكر ومستوى أفضل لمنظومة الرعاية الطبية المتكاملة.

شراكات

وأشار إلى أن الهيئة تدرك قيمة وأهمية الشراكات الاستراتيجية وتعمل على توسيع نطاق التعاون والتواصل مع المؤسسات المتقدمة وخاصة في جانب التدريب والتعليم الطبي وكل ما يتعلق بتطوير بروتوكولات مهنة الطب والعلوم الصحية والأكاديمية والبحوث والدراسات التي أكد أنها تحظى باهتمام شديد من جانب الهيئة.

واستعرض معالي القطامي خلال اللقاء ملامح استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث التي تنفذها الهيئة لدعم التوطين في التخصصات النادرة والدقيقة ورفع مستوى الأداء في مستشفياتها ومراكزها الصحية إلى جانب تطوير الممارسات المهنية بما يمكن من تقديم خدمات عالية الجودة.

وزار الوفد السعودي مجموعة من منشآت الهيئة الطبية واطلع على مجموعة البرامج التدريبية المتطورة التي تنفذها «صحة دبي» تلبية لاحتياجات كوادرها من الأطباء والأطباء المساندين والتمريض والفنيين وبما يتوافق والمستجدات العالمية ومقتضيات التطوير التي يشهدها القطاع الصحي في دبي بشكل عام.