حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع سفير كوستاريكا

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، فرانسيسكو شاكون ايرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين، واستكشاف المزيد من الفرص لتوطيد وترسيخ الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.