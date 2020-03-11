عمار النعيمي: «حميد الخيرية» تسهم في دعم مسيرة العمل الخيري بعجمان

المصدر: عجمان - وام

استمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وأعضاء المجلس إلى استعراض عام لخطط وبرامج ونسب إنجاز المشاريع التي تنفذها المؤسسة من البنايات الوقفية الجديدة والفلل السكنية على أرض الواقع لتعزيز ودعم الجهود الخيرية والإنسانية للأسر المواطنة المتعففة والمعوزة وتوفير الإمكانات كافة لإنجاح تلك المشاريع بما يسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان.

وأثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وبرامجها المخصصة للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة، والتي أسهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في إمارة عجمان وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة بديوان الحاكم بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، وحمد عبدالله تريم الشامسي، وأحمد إبراهيم الشامسي، وعدد من موظفي المؤسسة.

ورحّب سمو الشيخ عمار النعيمي بالحضور، وأشاد بجهودهم وحرصهم على تفعيل دورهم للارتقاء بالأسرة الإماراتية وتلبية احتياجاتها من جميع الجوانب وتوفير الحياة الكريمة لها والبحث في القضايا والمعوقات التي تواجه هذه الفئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ووجّه سموه - خلال الاجتماع - بالتعاون مع المؤسسات والشركات الإماراتية لتنفيذ المشاريع التي تنوي المؤسسة تنفيذها مستقبلاً بهدف تشجيع المواطنين أصحاب تلك الشركات على ممارسة الأعمال والمشاركة في تطوير البنية التحتية.

كما وجّه سموه بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية الأخرى وكل الدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارة عجمان للتخفيف عن الأسر المتعففة وتمكينهم من العيش الكريم من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهم وبذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار والمقترحات الجديدة وتبني المشاريع الخدمية المجتمعية التي تدعم الفئات المستفيدة وتعزز الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية.

وعرضت الشيخة عزة النعيمي البرامج والمبادرات التي ستنفذها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، ومنها مشروع إفطار صائم ومشروع المير الرمضاني وكسوة العيد وزكاة المال وزكاة الفطر وعيدية العيد للأيتام.

واستمع سمو ولي عهد عجمان وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة من حسين محمد الحمادي، مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إلى شرح وافٍ حول مؤشرات وبيانات وإحصاءات إنجازات المركز خلال العام 2019.

من جهتها استعرضت الشيخة عزة النعيمي القرارات التي تم اتخاذها، وأهمها توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بشأن التنسيق مع وزارة البنية التحتية في عملية صيانة المساكن الآيلة للسقوط ودعم القطاعات لمساعدة الفئات حسب الجهات المختصة.

وأطلعت المجلس على العديد من الموضوعات في الشأن الخيري وأهم الإنجازات خلال الفترة الماضية، وخاصة نسب إنجاز الأعمال في البنايات الوقفية الجديدة.