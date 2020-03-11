«الهلال» في الشارقة ينفذ مبادرات إنسانية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نفذ مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة عدداً من المبادرات الإنسانية استفاد منها المئات من العمال والأيتام وأسرهم، وذلك ضمن خطط المركز التشغيلية خلال العام 2020.

وقام المركز بتنفيذ مبادرة (لنسعدهم) التي تضمنت توزيع الملابس الشتوية، والأغطية والوجبات الغذائية على العمال في بلدية الشارقة.

في الإطار ذاته، قام مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة بتنفيذ مبادرة (هدية الشتاء) المخصصة للأيتام، وهي عبارة عن ملابس شتوية تم تقديمها لعدد من الأيتام الذين يكفلهم المركز، ويرعى شؤونهم، ضمن مشروع كفالة الأيتام في الهلال الأحمر الإماراتي.

وفي هذه المناسبة قال عبد الله غانم المهيري مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة: «مع بداية العام 2020 تواصلت جهود المركز من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والأيتام وأصحاب الهمم ونحوهم، وذلك حرصاً منا على تلبية احتياجاتهم، وتوفير متطلباتهم الحياتية»، مشيراً إلى أن المركز سيواصل مبادراته في هذا الصدد، تعزيزاً لرسالته الإنسانية على ساحته المحلية.