بحث تطوير المرافق العامة في الشارقة

المصدر: (الشارقة - وام )

اطلعت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر المجلس على عدد من الأسئلة البرلمانية والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بهدف تلمس الآليات، التي من شأنها أن تعزز تطوير عدد من المرافق والخدمات في إمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وحضور حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ومحمد سالم الطنيجي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، والدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وفاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة، والدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب، وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم اللجان البرلمانية.

وأبدت هيئة مكتب المجلس موافقتها على طرح سؤالين برلمانيين الأول من العضوة شيخه إبراهيم الجويعد بشأن تطبيق سياسات التعلم عن بعد لهيئة الشارقة للتعليم الخاص في كافة المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، والآخر بشأن توسعة شارع الفلي وزيادة مساراته والمقدم من العضو سهيل سالم بن سويدان الكعبي إلى هيئة الطرق والمواصلات.

كما اطلعت هيئة المكتب على مقترح مقدم من لجنة شؤون التربية والتعليم بالمجلس حول مدينة الشارقة للصناعات الثقافية، ومقترح آخر حول منهج اللغة العربية ومقترحين بشأن إدارة حفلات الزواج ومنح الإسكان.