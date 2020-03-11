محمد بن زايد: نقف مع السودان في وجه أي مساس بأمنه واستقراره

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره، ووقوفها إلى جانبه، خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها، ودعم الإمارات، طموحات الشعب السوداني الشقيق، إلى التنمية والتقدم والسلام.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه سموه، أمس، بالدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، اطمأن خلاله على صحته وسلامته، بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

من جانبه، شكر الدكتور عبد الله حمدوك، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وثمّن مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية - السودانية، والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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