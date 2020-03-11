شرطة دبي تنظم «صناع التميز»

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مكتب التطوير المؤسسي لقطاع العمليات في شرطة دبي، فعالية «صناع التميز» في خيمة السعادة والإيجابية بحديقة زعبيل في دبي، وذلك بهدف دعم الموظفين وتشجيعهم في المشاركة والتقديم لجوائز التميز المتنوعة، وتعريفهم بمنظومة الريادة والتميز، وفتح المجال لهم لطرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وقال المقدم عبدالله جاسم الزرعوني، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع العمليات، إن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بشكل مستمر على إقامة مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى دعم مسيرة التميز والإبداع التي تنتهجها شرطة دبي في كافة القطاعات، منوهاً بأن اللقاء تضمن استعراض منظومة التميز، والتجارب الناجحة لعدد من المشاركين في جائزة القائد العام، وغيرها من الجوائز المحلية والعالمية، وكيفية المشاركة والاستعداد لمثل هذه المسابقات والجوائز، وأهمية نقل المعرفة والخبرة من أصحاب المشاركات إلى الموظفين الراغبين في دخول سباق التميز.

وأكد أن التوجيهات العليا للقيادات في شرطة دبي تؤكد باستمرار أهمية إشراك الموظفين وتشجيعهم على المبادرة في تقديم إنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المجالات، ودعمهم من قبل الإدارات المعنية في كافة المشاركات التي يرغبون في خوضها.