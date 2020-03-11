2278 مهمة نفذتها «K9» في 2019

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد الرائد صلاح خليفة فاضل المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني «K9» في شرطة دبي أن عدد المهام التي أنجزتها الإدارة خلال العام الماضي بلغ 2278 مهمة متنوعة تضمنت التفتيش على المتفجرات وضبط المخدرات واقتفاء الأثر بأنواعه وبيان سبب الحرائق إضافة إلى الحراسات والمشاركة في الفعاليات المختلفة، مشيراً إلى تدريب الكلاب البوليسية في شرطة دبي على اقتفاء آثار الجثث الغارقة عبر استخدام رائحة الشم لدى الكلب.

ونوه بأن أحد الكلاب بالبوليسية في شرطة دبي تمكن من تحديد مكان جثة غارقة في وادٍ بإحدى مناطق الدولة بعد تعذر العثور عليه.

وقال الرائد المزروعي لـ«البيان» إن شرطة دبي تمتلك أفضل مجموعة من الكلاب البوليسية المدربة والتي أثبتت كفاءة عالية عبر المهام المختلفة ومنها قضية بول 2 التي تم الكشف فيها عن أكبر ضبطية مخدرات في العالم، حيث انضم مؤخراً 12 كلباً مدرباً إلى مجموعة K9 ليصل عدد الكلاب البوليسية إلى 57 كلباً من مختلف الأنواع ومنها «جيرمان شبرد» و«سبرنغلز» و«دوبرمان» و«مالينوا ولابلادورس» و«كوكرالإسباني»، والتي تعد من الأكفأ عالمياً، مبيناً أن الكلاب المدربة تخفض نسبة التكلفة ويتم تدريب عدد من المدربين للتعامل معها في غضون أسبوعين، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى من ناحية التجهيزات للإدارة تبلغ 108 كلاب.

كفاءة

وأفاد الرائد المزروعي بأن الـ12 كلباً الجدد، بينها 8 للكشف عن المتفجرات وواحد للكشف عن المخدرات و3 لتتبع الآثار والحراسة، وأن عدد المدربين بلغ 47 مدرباً منهم 5 من العنصر النسائي حيث يجري العمل على رفع العدد إلى 10 بنهاية العام الجاري، منوها بأن العنصر النسائي أثبت كفاءة كبيرة في هذا المجال وتتم الاستعانة بهن في المداهمات التي يشتبه في أن يكون فيها عنصر نسائي أو أماكن التفتيش النسائية أو الأفراح وغيرها.

وأوضح أنه تم تدريب الكلاب بطريقة التدريب الافتراضي عبر 9 سيناريوهات مختلفة، حيث أثبتت قدرات عالية في المهام التي توكل إليها، مشيراً إلى أن الكلاب البوليسية المدربة تمتلك القدرة على كشف هوية المجرمين عبر إحساسهم بالخوف أو الارتباك، حيث يحتوي أنف الكلب على 250 مليون خلية شمية، فيما يمتلك الإنسان 5 ملايين حاسة فقط.

وقال المزروعي إنه بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتم تدريب الكلاب على أي مخدر جديد وتتراوح المدة من شهرين إلى 3 أشهر.

إكسبو 2020

وكشف الرائد صلاح المزروعي أن هناك مقراً ثابتاً مجهزاً داخل إكسبو 2020 وسيستمر بشكل دائم، كما تم عمل وحدة كلاب بوليسية مركزية تضم إدارة أمن المواصلات والكلاب الجمركية إلى جانب الكلاب البوليسية التابعة لشرطة دبي بهدف تبادل الخبرات والمعرفة وأساليب التدريب والاطلاع على المستجدات.

العثور على جثة بعد دفنها بـ14 شهراً

قال الرائد صلاح المزروعي: تمكن الكلب «أوسكار» من العثور على جثة بعد 14 شهراً من دفنها في منطقة جبل علي، لافتاً إلى أنه تم تلقي بلاغ بإلقاء القبض على أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بعدما قام بقتل زميله حيث هرب بعد ارتكابه الجريمة فيما ظل مكان الجثة مجهولاً، وأفاد المتهم بأنه لا يتذكر مكان الجثة وإنما يتذكر المنطقة وتم اصطحاب الكلاب البوليسية وكشف الكلب «أوسكار» عن الجثة على الرغم من أنها كانت ملفوفة بغطاء بلاستيكي بطريقة فنية منعت تحللها، وعلى عمق كبير داخل حفرة قام بحفرها المتهم.