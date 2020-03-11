خليفة يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري تتعلق بالعلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لدى استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، سامح شكري وزير الخارجية المصري.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتطورات الراهنة في المنطقة.

تحيات

ونقل سامح شكري، تحيات عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات، مزيداً من التقدم والرخاء.

من جانبه، حمّل سموه، سامح شكري، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، متمنياً سموه لمصر الشقيقة، مزيداً من الاستقرار والازدهار.

علاقات

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة وزير الخارجية المصري.. مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والحرص المستمر على تعزيزها، وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري، على العلاقات الثنائية المتميزة، التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.. مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز العمل المشترك، وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة.

حضر اللقاء، خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.