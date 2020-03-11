349 إنذاراً للمحال المخالفة للاشتراطات الصحية في دبا الحصن

المصدر: (دبا الحصن - عائشة الكعبي)

كشف طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن قسم رقابة الأغذية في البلدية سعى في العام المنصرم إلى تكثيف جهوده والتفتيش على 2425 موقعاً، تضمنت حملات تفتيشية على محال البقالة والمطابخ الشعبية وأسواق الخضار والفواكه والكافتيريات والمخابز، التي أسفرت عن إصدار 349 إنذاراً للمحال غير الملتزمة، إضافة إلى تحرير 68 مخالفة للمحال والمواقع غير الملتزمة للاشتراطات الصحية في المدينة .

وأوضح أنه تم تنظيم حملات تفتيش على سيارات التوزيع العاملة بنقل وتوزيع المواد الغذائية في أرجاء المدينة حيث بلغ عددها 210 حملات، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، انطلاقاً من حرص البلدية على المتابعة الدائمة لجميع المحال والمواقع العاملة في القطاع الغذائي بالاشتراطات الصحية لضمان تقيدها بالمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال حفاظاً على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار والتأكد من سلامتهم.