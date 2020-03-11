4 ملايين مستفيد من أنشطة شرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استفاد 4 ملايين و121 ألفاً و324 شخصاً من البرامج والمحاضرات والمشاركات في الأنشطة والفعاليات التوعوية التي نفذتها شرطة أبوظبي خلال العام 2019.

وأكدت شرطة أبوظبي أن البرامج والمبادرات والمحاضرات والأنشطة ركزت على رفع مستوى الوعي الأمني والمروري والمجتمعي لدى مختلف شرائح المجتمع تعزيزاً للوقاية من الجريمة وتكريس مفهوم العطاء والخدمات الإنسانية وترسيخ قيم الانتماء الوطني وروح المبادرة، وتفعيل دور الفرد في المجتمع، والاستفادة من جهود الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة وطرح القضايا الاجتماعية المعاصرة، لدعم برامج وأنشطة القيادة في المجالات الأمنية والتوعوية.

واهتمت الأنشطة بالتوعية من مخاطر التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع وخصوصاً فئة الشباب، والتعريف بمضارها الصحية والاجتماعية والأضرار المادية والمعنوية والحالات التي تنتج عن تعاطيها، كالاكتئاب والمؤثرات العقلية ودور الأسرة والمجتمع في توفير الوقاية ودعم التماسك الداخلي لدى الفئات المعرضة لخطر الإدمان، وتشجيع أفراد المجتمع على تعزيز التعاون في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار بين أفراد المجتمع.

وركزت التوعية المرورية على أهم أسباب حوادث المرور، وكيفية الوقاية منها، وتجنب حدوثها، وأكثر المخالفات المرورية وقوعاً، والسلامة المرورية في المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة.