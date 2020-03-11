تعاون بين «إقامة دبي» ومعهد الابتكار العالمي

المصدر: (دبي- البيان)

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مع معهد الابتكار العالمي، الرائد عالمياً في مجال التدريب المهني وشهادات الاعتماد، في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في مقر الإدارة بالجافلية.

وقّع الاتفاقية اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومن طرف معهد الابتكار العالمي أنتوني ميلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار العالمي.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون الطرفان على تطوير البرامج المتعلقة بالابتكار، حيث سيقوم المعهد بتوفير دورات وبرامج تدريبية في مجال الابتكار، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات المتعلقة بالابتكار، وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما، بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي.

وقال اللواء محمد أحمد المري: «نعمل في إقامة دبي على تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، من خلال تطوير كفاءات الموظفين في التعلم والتطور المهني، كما سيتيح هذا التعاون للإدارة، مواصلة جهودها في تزويد موظفيها بالمهارات والكفاءات التي ستمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في مجالات الابتكار».