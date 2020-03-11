إنجاز أول شاطئ خاص للسيدات في منطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة كافة أعمال مشروع تنفيذ أول شاطئ خاص للسيدات في مدينة السلع بمنطقة الظفرة بالقرب من ميناء السلع، على مساحة تتجاوز 18,300 متر مربع.

وأوضحت الشركة أن أعمال المشروع تضمنت تشييد 8 مبانٍ خدمية بمساحة إجمالية تبلغ 790 متراً مربعاً، تشمل مكاتب إدارية، ومرافق للحراسة، وفرقاً للإنقاذ، ومواقف للسيارات، وغرف استراحة ومجلساً للنساء، ومطاعم متنوعة، ومحال لبيع المواد المتنوعة التي يحتاجها زوار الشاطئ، ومرافق عامة وخدمية متنوعة تضمن الراحة والرفاهية للزوار.

خدمات

وأشارت إلى أن المشروع يقدم أرقى الخدمات الترفيهية للسيدات وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وفي بيئة صحية آمنة، وضمن إجراءات تحفظ الخصوصية وتراعي قيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل، وبالوقت ذاته يتيح الشاطئ للسيدات فرصة الاستمتاع بمكوناته ومرافقه بكل حرية واطمئنان. من جانبها، أكدت بلدية منطقة الظفرة أن تنفيذ المشروع يأتي انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص على توفير أفضل الخدمات والمرافق الترفيهية.