«اللولو» تنضم إلى حملة «مدى» لمكافحة العمى النهري

انضمت مجموعة «اللولو» العالمية إلى الشركاء المؤسسين لحملة «مدى» لدعم الجهود الرامية إلى استئصال داء العمى النهري.

وتعهدت عقب توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، مع حملة «مدى» وهيئة الهلال الأحمر، بتقديم 3 ملايين درهم على الأقل سنوياً للسنوات الثلاث المقبلة لدعم الجهود الرامية إلى استئصال داء العمى النهري.

وسوف تسخر منصاتها لجمع التبرعات ودعم الأنشطة الترويجية للحملة في 70 متجراً.

حضر توقيع المذكرة بمركز المشرف التجاري بأبوظبي الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، ونصار عبد الرؤوف المبارك المدير العام لحملة مدى.