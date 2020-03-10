«كارفور» يطبق معايير إضافية لضمان صحة وسلامة المستهلكين والموظفين

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

قالت إدارة كارفور في الإمارات، إنها تطبق معايير إضافية لضمان نظافة وتعقيم عربات التسوق ومختلف المعدات في كل الأوقات، بشكل يومي، لتمكين المستهلكين من التسوّق في بيئة صحيّة تماماً، مشيرة إلى أن صحة وسلامة المستهلكين والموظفين من أهم أولويتها، لذلك حرصت على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن موظفيها وزبائنها يتفاعلون مع بعضهم بعضاً في بيئة آمنة.

وشددت على أن تنظيف وتعقيم الأسطح والمساحات المختلفة يومياً يجري حسب المعايير الدولية والإجراءات الصارمة المعتمدة فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة.

وأكدت اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع العمل على زيادة الوعي بالإجراءات الصحية بين موظفيهم، وتزويدهم بمواد التعقيم باستمرار، إضافة إلى تقديم النصائح لجميع الموظفين في كارفور بالبقاء في منازلهم، وعدم القدوم إلى العمل عند شعورهم بالمرض أو الإعياء، وعدم العودة إلى العمل قبل شعورهم بأنهم في أفضل حالاتهم.