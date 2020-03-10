حمدان بن محمد يطلع على إنجازات بنك الإمارات دبي الوطني وخطته الاستراتيجية

المصدر: البيان الإلكتروني

أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الأداء القوي والإنجازات الطيبة التي حققها بنك الإمارات دبي الوطني خلال العام المنقضي، مؤكداً بذلك إسهامه في منظومة الاقتصاد الإماراتي ومكانته المتميزة في قلب القطاع المصرفي الذي يمثل قاطرة التنمية ودعامة رئيسة لمستقبل مختلف القطاعات الحيوية، ومتخطياً شتى الصعوبات التي واجهها الاقتصاد العالمي، ليواصل رفع سقف معايير التميز عالمياً في مضمار الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأعرب سموه عن ثقته في قدرة البنك على مواصلة نجاحاته بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة الخدمات المصرفية الدولية، ويؤكد دورها في قلب منظومة العمل المصرفي العالمية، مشيراً سموه إلى الأدوار المهمة المنتظرة من البنك خلال الفترة المقبلة التي تقف فيها دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من النمو القوي نحو تحقيق طموحات عريضة تؤكد معها الريادة الاقتصادية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، على إنجازات بنك الإمارات دبي الوطني خلال العام 2019، وذلك خلال زيارة المقر الرئيسي للبنك تزامناً مع انعقاد الاجتماع السنوي الثالث عشر لجمعيته العمومية.

وتعرّف سمو ولي عهد دبي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال شرح قدمه سعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على خطة العمل الاستراتيجية للبنك خاصة مع استحواذه على "دينيزبنك" في تركيا ليتمتع بذلك بحضور قوي في آسيا من خلال تواجده في أسواق مهمة مثل: الهند والصين وسنغافورة وإندونيسيا وروسيا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستمع سموه لشرح حول النشاط المصرفي القوي والمتنوع للبنك الذي يمتلك أيضاً فروعاً في المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وتركيا وصولاً إلى المملكة المتحدة والنمسا وألمانيا، فضلاً عن الإمارات؛ المقر الرئيس للبنك، ليمتد حضوره المميز في 13 دولة تتوزع على آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا لتوفير خدماته لأكثر من 14 مليون عميل من خلال حوالي ألف فرع حول العالم.

وقدّم سعادة هشام القاسم معلومات مفصلة حول إنجازات البنك خلال العام 2019 بما في ذلك زيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20% ومنح المساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في حقوق الاكتتاب الذي قام البنك بطرحه بهدف جمع مبلغ 6.45 مليارات درهم، فضلا عن الأرباح التي حققها البنك نتيجة التخارج الجزئي من أسهم نتورك إنترناشيونال، وبلغت 4.389 مليار درهم.

وأوضح القاسم أن بنك الإمارات دبي الوطني تمكن من خلال تنفيذ مبادراته الإستراتيجية في العام 2019 من تسجيل صافي أرباح قدره 14.5 مليار درهم بمجموع أصول تتجاوز 680 مليار درهم أو ما يعادل 186 مليار دولار أمريكي مع احتفاظه بميزانية عمومية قوية تدعم نموذج متنوع للأعمال.

والتقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة جماعية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء الجمعية العمومية، في ختام الزيارة التي حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

ويعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) بنكاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وحلّ بنك الإمارات دبي الوطني ضمن أول عشرين اسماً على قائمة مجلة "فوربس" السنوية لـ "أكثر الشركات احتراماً في العالم"، ليحجز لنفسه موقعاً رائداً بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة " المؤسسة المالية الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط" من جلوبال فاينانس 2019 جوائز المبتكرون.

ويعتبر البنك رائداً في مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تأسيس E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين تحتفظ Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية، بمكانتها الرائدة كأسرع منصات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحصد البنك جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتميز، ليؤكد مكانته كبنك رقمي رائد بين أقرانه في المنطقة.

ويزاول البنك نشاطه في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 20 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100" الذي أعدّته "ذا فايننشال براند" لعام 2019. وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة وتقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والإنماء في دولة الإمارات العربية المتحدة انسجاماً مع الاستراتيجيات الحكومية للدولة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم ضمن إطار منصتها الشاملة "معاً بلا حدود" #TogetherLimitless. وحصد البنك جائزة "إمباكت 2030 للابتكار"، مبادرة الأمم المتحدة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات،وذلك تقديراً للجهود التطوعية المتميزة التي بذلها فريق عمله عبر برامج تطوع الموظفين وبرامجه المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي في مجال الخدمات المصرفية لإكسبو 2020 دبي.