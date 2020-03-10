بعد نموذج الإمارات.. هارفارد الأمريكية تتحول لنظام الدراسة عن بعد

المصدر: ترجمة: اليازية البدواوي

في خطوة جريئة وسريعة أعلنت دولة الإمارات مطلع شهر مارس الجاري تحول مؤسساتها التعليمية والأكاديمية لنظام "الدراسة عن بعد" حفاظاً على سلامة الطلبة، وكحل بديل في مثل هذه الظروف الصحية عالمياً. وتأكيداً على كفاءة خطط واستراتيجيات دولة الإمارات في التعامل مع الأزمات في الحالات الطارئة، أعلنت جامعة هارفارد الأمريكية، في خطوة مماثلة، اليوم الثلاثاء، انتقال جميع صفوفها لنظام التعليم عن بُعد ابتداءً من 23 مارس الجاري، نتيجة تفشي فيروس "كوفيد-١٩" وسرعة انتشاره، بحسب ما أعلنه رئيس الجامعة لورانس باكو في رسالة إلكترونية صباح اليوم.

ذكرت صحيفة "هارفارد كريمسون” اليومية، التي تختص بنشر أخبار الصرح الأكاديمي العريق، أن الخطوة السابقة تأتي في أعقاب قرارات مماثلة في جامعات أخرى خلال الأيام الأخيرة.

توازياً مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة ماساشوستس، وإغلاق عدد من الأماكن، وتشديد القيود المفروضة على السفر.