"بلدية أبوظبي" تعقم المنشآت التجارية والتجميلية والصالونات وصالات ألعاب الأطفال

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد:

عقمت بلدية مدينة أبوظبي كافة المباني التابعة لها وجميع المنشآت التجارية والتجميلية والصالونات وصالات ألعاب الأطفال في المراكز التجارية وذلك لحماية سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة.

وأعلنت البلدية عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك وتوتير عن تمكنها في وقت قياسي من الانتهاء من تعقيم كافة المرافق والمباني التابعة لها وفق خطة محكمة وجهود تكللت بالنجاح في التنفيذ السريع والدقيق، وبتعاون كافة المنشآت ذات العلاقة.

ويأتي ذلك على خلفية تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المعروف باسم «كوفيد 19» وفق بروتوكولات معتمدة من الصحة العالمية.

ورصدت "البيان" خلال جولة قامت بها على الأسواق شملت سوق المواشي وسوق الطيور وحيوانات الرفقة والأليفة وعدد من الصالونات الرجالية، قيام أصحاب المحال ومديريها والعاملين فيها بالامتثال لتوجيهات البلدية بتعزيز سبل الوقاية من الفيروسات بتعقيم المحال 3 مرات يومياً وتوفير الكمامات ولباس الرأس والقفازات لكافة العاملين داخل المحال.

وأكد مرسي محمد أحمد صاحب محال لبيع الطيور والحيوانات الأليفة، أن البلدية اجتمعت بجميع أصحاب المحال في السوق وعرفتهم بالخطط والطرق الوقائية الواجب اتباعها لكافة العاملين داخل المحال وأثناء التعامل مع الزبائن، ومنها تعقيم المحال 3 مرات يومياً واستخدام الكمامات والمواد المعقمة والقاتلة للفيروسات الموصى بها لغسل أرضيات المحال واقفاص الحيوانات، بالإضافة إلى توفير سائل تعقيم اليدين للزبائن.

وأوضح أن البلدية تنفذ حملات تفتيشية يومية على المحال بالسوق للتأكد من الامتثال لتوجيهات باتباع سبل الوقاية بتعقيم المحل والمخزن الملحق به، فضلاً عن التفتيش على مدة صلاحية طعام الحيوانات والكشف الطبي على الحيوانات، حيث يمنع عرض أو بيع أي حيوان يظهر عليه أي بوادر مرضية، مبيناً أن عدم الاهتمام بالحيوانات المريضة يعد مخالفة صريحة ويغلق المحل على أثرها.

وأشار عبد القيوم جولبران أحد البائعين بسوق أبوظبي للمواشي، أن البلدية وجهت خلال الاجتماع الذي عقدته مع أصحاب المحال في سوق المواشي والبائعين والعاملين فيها، بضرورة اتباع سبل الوقاية من الفيروسات بالعمل على تنظيف المحال مرتين إلى 3 مرات يومياً، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات خلال التعامل مع الزبائن وتلافي المصافحة للزبائن أو العاملين بالسوق.

وأوضح قمر الدين الم خان أحد البائعين بسوق أبوظبي للمواشي، أن البلدية قامت برش مواد معقمة على أرضيات المحال بالسوق، كما وجهت بتحويل أي ماشية يظهر عليها بوادر المرض إلى الأطباء البيطريين بمسلخ أبوظبي الملاصق للسوق لمعالجته أو إعدامه إذا تطلب الأمر.

وبين سعد سعيد أحد البائعين بسوق أبوظبي للمواشي، أن البلدية تنفذ زيارات تفتيشية يومية على المحال بالسوق للتأكد من التزامهم بتوجيهاتها، كما تعمل على تعقيم المحال بصفة دورية للوقاية من الفيروسات والحشرات.

وقال خالد أحمد صاحب صالون رجالي بأبوظبي أن مفتشي البلدية قاموا بزيارة الصالونات الرجالية وعمموا عليهم سبل الوقاية الواجب اتباعها، وشملت: ارتداء القفازات والكمامات وتعقيم الأجهزة المستخدمة قبل وبعد كل زبون واستخدام الفوط لمرة واحدة لكل زبون وتعقيم الكرسي قبل وبعد كل زبون وايضاً غسيل اليدين.